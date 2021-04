I.

“ve dışarıda ihtişamlı bir bahar.” Elimde bir fincan kahve, balkonda oturmuş körfezdeki devasa lojistik gemisini izlerken, böyle geçiyor içimden. Bunun sevecen bir anıştırma olduğunu bildiğimden, artık ezberlenmiş bir alışkanlıkla en yakın yazı aracına uzanmıyorum. Yine de, böylesine bozgun bir baharda, Ahmed Arif bir şekilde dayatmışken kendisini, biraz eylenmek istiyorum.



Hani diyor ya O: “ve dışarıda delikanlı bir bahar”. “Delikanlı” sözcüğünün mahalle jargonunda köhne bir erkekliğe çıkan anlamını pek içselleştirememiş olmamdan kaynaklı sanırım, hafızam “ihtişamlı” sözcüğünü yerleştirmiş oraya. Öyleyse buradan devam. “Bahar” kalsın, bahar şart, bahar en çok şimdi lazım bize. “ve” bağlacının imgeleri birbirine ekleme ve şiirsel müziği sağlama konusunda yarattığı kolaylıktan kendimi bildim bileli huysuzlanmışımdır. “şimdi” diyerek kaçınalım zamansızlığın huzurlu ve popüler koynundan. Sizce de “ihtişamlı” fazla kulak tırmalamıyor mu, “ihtişamıyla” diyelim biz ona. Hatta “bütün ihtişamıyla” diyelim. Böylece hem vurguyu güçlendirmiş oluruz, hem de benzer gerekçelerle kullanmayı pek sevmediğim “bir”den kurtuluruz. Gerçi parçadan mı bütüne, bütünden mi parçaya? Her neyse, son olarak, “dışarıda” yerine “sokakta” dedik miydi… “Kırlarda” mı desek? Yok, sokaklar iyidir ve kırları öyle gelişigüzel kullanmamak gerekir.



“şimdi sokakta bütün ihtişamıyla bahar.” Eh, sokakta öylece duracak değil ya bahar. “şimdi sokakta bütün ihtişamıyla yükselen bahar.” Buyrun size şiirsel bir ifade. Çalıntı mı? Aman, yapmayın, etmeyin. Gelin öykünme diyelim biz buna, yeniden üretmek diyelim, tercih etmem ama isterseniz nazire bile diyebilirsiniz. Dilerseniz tweet atabilir, dilerseniz hazır evlere tıkılmışken sevgilinize yazacağınız şiirde coşkun bir dize olarak kullanabilirsiniz.



Elimi kaleme uzatıp da not düşmüyorum deftere. Hastalıkla, ölümle ve adı konulmamış bir tutsaklıkla savrulmuş / savurulmuş bir bahara methiye düzmek gerçeklikle çelişiyor zihnimde. Hayranlıkla izlediğim şu heybetli gemi kadar gerçek olmasını beklerim şiirlerin. Nihayetinde bir şiir, ancak o gerçeklikten alır heybetini.



“Bozgun bir bahar” dedim girişte, bakın işte o gerçek. Tamam kabul, bunu da Turgut Uyar’dan devşirdim. Şubat Devrimi’ni kastederek “bozgun bir şubat” diyordu, oradan geldi aklıma. Yani ben de bir devrimi kastederek mi “bozgun” diyorum şimdi bu bahara?



Şimdi yazabilirim notumu:



“bahar yükselebilemez / güneşli kahkahalarıyla çocuklar / sokakları taşırmayınca”



II.

Nisan’da bir İzmir sabahı. Hava ne açıktır ne kapalı. Bir açıktır ki o havalar bir kapalı. Biz alışkınız, İzmir baharıdır bu. Alışkın olmadığımızsa körfeze demirlemiş devasa lojistik gemisidir. Tam 231 metre uzunluğunda. 8 bin araç taşıyabilirmiş, öyle yazıyor gazeteler. Tır taşırmış, tren taşırmış, her türlü aracı her türlü yükü taşırmış. 71 bin gross ton… 128 Milyar Dolar, dendiğinde kafamızda bir türlü canlanamayan imgeyle, aynı canlanamayan imge.



Canlanan ise, bütün şaşırtıcılığıyla, insan hayreti. Ve tetiklenen diyalektik, ardı arkası kesilmeyen sorular: “Buralara kadar tek başına mı geldi bu gemi? 71 groos ton kendi kendine mi yüklendi o gemiye ve kendi kendine mi inecek limana? Demek ki gemiler bütün bu işi yapacak insanları taşır bir de, mürettebattır adı. Bakmayın siz, asıl insanlar gemileri taşır. İllaki dert de taşır, umut da taşır, hasret de. Bunların kaçının ailesi bekler kim bilir dünyanın neresinde? Bu insanların kaçı, kaç gün daha sayacaktır takvimlerin çentiğinde? Mesela, bir durup düşününce yani, kaçına bulaşmıştır virüs? Dönebilecekler mi eve?”



O andan sonra ne demir atmış devasa gemilerin hayreti, ne açık olması gökyüzünün ne kapalı, ne düşlemek aşılmış dev dalgaları, ne de izlemek şu güzelim İzmir körfezini; fersah fersah dert ve umut çekerek gemiyi körfeze getiren yorgun insanların ve o bilmem kaç bin gross tonluk yükü limana indirecek nasırlı ellerin büyüklüğüyle yarışamaz.



Demektir ki aslolan; gemilere hırçın dalgalar aşıranların, trenlere yalçın dağlar geçirenlerin, salgının orta yerinde kendi canı pahasına yaşamı koruyanların, limanlara tonlarla yük indirip kaldıranların, geçim derdi virüs derdine ağır bastığından her sabah fabrikaları doldurmak zorunda olanların, yani sıradan ve küçük insanların hayret verici, devasa gerçekliğidir.



Demektir ki o heybetli gemiler, sıradan insanın devasa gerçekliği karşısında küçücük bir ayrıntıdır şimdi. Demektir ki tarihin şimdilik durgun suları, lojistik gemilerinin ihtişamıyla değil, sıradan insanların yalınlığıyla köpürecektir.



O vakit görülecektir; halk sağlığını fütursuzca hiçe sayan bu karanlık, sadece bizim başımıza gelmiş başıbozuk bir akılsızlık değil, kapitalizmin kendisidir.

İşte o vakit görülecektir; gemiye hırçın dalgalar aşıranlarla geminin sahipleri arasındaki çelişki.

İşte o vakit görülecektir; tonlarca yükü elleriyle limana indirenlerle limana sahip olanlar arasındaki ayrım. İşte o vakit görülecektir; kirasını ve faturasını ödeyemediği evinde açlık ve yoksulluk karşısında çaresiz bırakılanlarla körfezleri peşkeş çekenler arasındaki fark.

Ve âniden kesilecektir iktidar kongrelerinde göbek attıran zulmün kangren tınıları, cenazelerini uzaktan izleyen bir halk üfürünce zurnanın zırt deliğine.



Yani, Biz ve Onlar. Ve bir gün bütün muhattapları tarafından iyice anlaşıldığında bu “Biz ve Onlar” meselesi, tarih yeniden başlayacaktır akmaya şu iki şeyden birisini yıkarak: Ya karanlığın ve hastalığın içinde inatla “şimdi sokaklarda bütün ihtişamıyla yükselen bahar” ya da irezil “sakin ol champ”.



Ve tarih öyle akmaya başladığında burjuva züppeler bütün cıvıklığı, bütün küstahlığı, bütün ikiyüzlülüğüyle emekçi halka “sakin olmalarını” salık veremeyecektir. Bahar, sessiz ve sakin değil, kırları altüst eden bir fırtınayla gelecektir.

