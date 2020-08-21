Silifke Belediyesi'nde Covid-19 temaslı mimardan çalışması istendi, mimarın test sonucu pozitif çıktı

Mersin'de Silifke Belediyesi'nde çalışan bir mimarın Covid-19'a yakalanan bir yakınıyla temas ettiğini söylemesine karşın çalışmasına devam etmesi istendi. Mimarın test sonucu da pozitif gelince belediyede panik yaşandı.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi olaya tepki gösterdi.

Silifke Belediyesi’nde çalışan bir mimarın Covid-19 pozitif kişi ile temasa geçmiş olmasına rağmen çalışma yoğunluğundan dolayı işine devam etmesinin istenmesine dair açıklama yapan Mimarlar Odası Mersin Şube Sekreteri Özcan Karadağ, bu davranışın Covid-19 konusunda büyük bir mücadele sürdüren sağlık emekçilerinin mücadelesine gölge düşürdüğünü söyledi.

Mersin yerel gazetesi Haberci'nin aktardığına göre, konuyla ilgili basın açıklamasında konuşan Karadağ, “Silifke Belediyesi’nde çalışan bir meslektaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

Karadağ "Ülkemizdeki bütün yurttaşlar kadar değerli olan üyemiz, bir yakınının test sonucunun pozitif olduğunu ve kendisine de test yapıldığını, test sonucu çıkana kadar çalışmaması gerektiğini birimi ile paylaşmış fakat ilgili birim amiri iş yoğunluğu nedeniyle buna izin vermemiş ve çalışması gerektiğini kendisine iletmiştir. Dün öğleden sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aranarak test sonucunun pozitif olduğu kendisine iletilmiştir. Bu andan sonra çalıştığı birimde bir kaos ortamı oluşmuş ve üyemiz Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kendisini karantinaya götürmesini uzun süre beklemiştir. Bu süre boyunca o birimde çalışan ve o an orada işi gereği bulunan meslektaşlarımız ve diğer yurttaşlar bir panik yaşamıştır. Fakat bizleri daha da üzen üyemizin birimden ayrılmasından sonra herhangi bir dezenfeksiyon çalışması yapılmadan normal çalışma düzenine geçilmesi olmuştur. Mesai bitiminden sonra dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır” diye konuştu.

Yalnızca 'yoğun temaslılara' test yapıldı

Yeni gelen bilgilere göre birimin geç kalınmış bir şekilde karantinaya alındığını söyleyen Karadağ, “Pozitif çıkan üyemizin mesai arkadaşlarının tamamına değil sadece yoğun temasta bulunduğu 6 kişiye test uygulanmış ve karantinaya alınmış fakat birimde çalışan diğer 9 kişi normal çalışma düzenine devam etmektedir. Türk Tabipleri Birliğinden aldığımız bilgilere göre Nisan ayına kadar Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, temaslı kişilerin test sonuçları çıkana kadar karantinaya alındığı, fakat 1 Ağustos itibariyle bu uygulamanın değiştiği, artık test yapılan temaslı kişilerin, sağlıklarında ciddi bir sıkıntı yoksa karantinaya alınmaması ve çalışmaya maskeyle devam etmesi uygun görülmüştür” diye açıkladı.

'Bu anlayışla sayıların artması kaçınılmaz'

Yapılan yaklaşımı üzülerek karşıladıklarını belirten Karadağ, “Ülkemizin güzide kurumu olan Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık emekçilerinin pandemiyle olan kahramanca mücadelesine gölge düşürdüğünü ve bu anlayışla vaka ve vefat sayılarının artmasının kaçınılmaz olduğunu düşünmekteyiz. Gerek kamu kurumlarında çalışan gerekse de kamu kurumlarına belirli aralıklarla giderek iş yapan üye ve yurttaşlarımız büyük bir tehlike altındadır. Bahse konu olan Silifke Belediyesi ve İlgili bakanlığın ve tespit edemediğimiz varsa diğer kamu kurumlarının çalışma öncelikli yaklaşımları terk edip, insan ve doğa yaşamı öncelikli bir yaklaşımı göstermelerini beklemekte olduğumuzu ve bu sürecin takipçisi olacağımızı ilan ederiz. Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamlarını yitiren değerli yurttaş ve meslektaşlarımızı anıyor, hastalıkla mücadele eden değerli şube üyemiz ve tüm yurttaşlara acil şifa diliyoruz. Pandeminin başında kamuoyuna açıkladığımızı tekrar bu vesile ile hatırlatıyoruz, Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak kamu kurumlarıyla talep edecekleri her türlü alanda koşulsuz şartsız dayanışma içerisinde olduk ve olacağız” dedi.