Şili'de son on yılın en büyük işsizlik oranı

Şili'de Covid-19 pandemisiyle birlikte son on yılın en yüksek işsizlik oranına ulaşıldı. Şili Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede işsizlik oranının yüzde 12,2'ye yükseldiğini açıkladı.

Telesur'da yer alan habere göre, kurumun yayınladığı rapor, ülkede işsiz sayısının, yılın ikinci çeyreğinde 996 bin 900'e yükseldiğini ortaya koydu. Buna göre işsiz sayısı, geçen yılın aynı döneminden 299 bin 100 daha fazla oldu.

Şili Ekonomi Bakanı Lucas Palacios, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkede işsizlik oranı yüzde 12,2 oldu (geçen yıl yüzde 7,3'tü), ancak emek piyasasındaki kırılganlık, bu sayının bize gösterdiğinin çok ötesinde bir durumda. Pandeminin etkisiyle birçok işçi, emek piyasasının dışında kaldı" dedi.

Son veriler, ülkenin tüm bölgelerinde işsizliğin arttığını gösteriyor. İşsizlik krizinden en çok etkilenen bölge ise Coquimbo oldu. Bölgede yılın ikinci çeyreğinde işsizlik yüzde 14,7'ye yükseldi. Coquimbo'yu sırayla Valparaíso, O'Higgins ve Metropolitan bölgeleri takip etti.

Araştırma sonuçları, Mart'ta yürürlüğe konan "İstihdam Koruma Yasası"nı kabul eden 801 bin 800 kişiyi kapsamadı. Söz konusu yasa, patronlara Covid-19 döneminde sözleşme sonlandırma ve maaş düşürme yetkisi veriyordu.

Raporda, istihdamdaki düşüşün en çok ticaret sektörünü etkilediği kaydedildi. Buna göre, ticaret sektörü yüzde 24, inşaat sektörü yüzde 30,6 ve konaklama ve gıda hizmetleri yüzde 48,5 daha az işçiyle çalışmaya başladı. Mesleki kategoride işsizlik krizinden en çok etkilenenlerin serbest çalışanlarla kayıtdışı işçiler olduğu ortaya kondu.

Bununla birlikte, erkeklerde işsizlik oranı, kadınlarda olduğundan daha fazla oldu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 11,7 oldu.

Şili Merkez Bankası, 17 Haziran'da, ülke GSYİH'sinin son 35 yılın en büyük düşüşü yaşayacağını tahmin ettiklerini açıklamıştı. Merkez Bankası, öte yandan 2020'nin ikinci yarısında ekonominin ilk canlanma belirtilerini gösterebileceğini kaydetmişti.