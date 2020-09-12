Şili'de Pinochet mezarda fikirleri iktidarda: Darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı halka TOMA'lar ve biber gazıyla saldırdı

Şili'de 11 Eylül 1973 Darbesi'nin yıl dönümünde sokağa çıkan insanlara karşı polis saldırısı düzenlendi.

Darbenin yıl dönümünde sokağa çıkan halk Carabineros (askeri polis) ve düzenli polis gücünün saldırılarıyla karşılaştı.

Şili'nin sağcı Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera, 18 Mart'tan bu yana Covid-19 nedeniyle yürürlükte olan OHAL'i 11 Eylül Cuma günü itibariyle uzattı. Piñera'nın pandemiye karşı çabaları samimiyetsiz olarak eleştirilirken mevcut OHAL, Piñera ve liberal politikaları karşıtı halkı baskılamak için kullanılıyor.

Mevcut OHAL uzatılarak 15 Eylül'den itibaren 90 gün daha sürecek.

Hükümet, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, Şili topraklarında felaket esnasında kamunun sıhhatini temin etmek için Anayasa İstisnai Felaket Durumu ilanının 90 gün süreyle uzatılması kararını bildirdi" dedi.

Tedbirin duyurulmasının yanı sıra, 1973'de ülkenin halkçı Cumhurbaşkanı Salvador Allende'ye yönelik darbenin ve Augusto Pinochet diktatörlüğünün kurbanları için düzenlenen 11 Eylül geleneksel anmaları Carabineros ve polis saldırısıyla karşılaştı.

Plaza de la Dignidad (Plaza Italia) kaynak Twitter: @charis_mcgowan

Sokağa çıkan insanlarsa polis saldırısına tencere-tava sesleriyle tepki gösterdi.

Sabah mezarlığa ziyaret şeklinde düzenlenen anma sırasında, Santiago'nun Recoleta ilçesinde polis bölgeye girişi engelledi ve mezarlığı ziyaret eden halka biber gazıyla ve TOMA'lardan sıktıkları tazyikli suyla saldırdı.

Aynı zamanda carabineros, yetkisi olmamasına rağmen basın mensuplarına yönelik GBT kontrolleri düzenlemek yoluyla saldırıların haberleştirilmesini engellemeye çalıştı.

Carabineros düzenlediği saldırılar sonucunda 17 kişinin gözaltına alındığını bildirirken üç subayın yaralandığını iddia etti.

Şili'de Sebastián Piñera hükümetinin neo-liberal politikalarına karşı geçtiğimiz yıl kitlesel eylemler başlamıştı. Piñera'nın özelleştirme yanlısı politikaları, Covid-19 pandemisi sırasında süreci yönetmek için en düşük çabayı sarfetmesi ve ülkenin yaşadığı ekonomik çöküntü nedeniyle Şili'de eylemler düzenli olarak devam ediyor.