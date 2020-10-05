Şili'de genci köprüden iten polis tutuklandı

Şili Başsavcılık Ofisi, başkent Santiago'da protestolara katılan 16 yaşındaki genci PIo Nono köprüsünden Mapocho nehrine ittiren polis hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Kuzey İç Başsavcılık Ofisi yaptığı açıklamada, "Polis, cinayet girişimi suçuyla mahkemeye çıkarılacak" dedi. Başsavcılık, polis tarafından köprüden ittirilen gencin 7 metre yükseklikten düştüğünü kaydetti.

Emniyet yetkilileri, başsavcılıktan farklı olarak, saldırıya uğrayan genci kendisini köprüden aşağı atmakla suçlamıştı.

Gence saldıran polisin adının Sebastian Zamora olduğu bildirildi. Saldırıya uğrayan gencin birkaç yerinden yaralandığı ve bileğindeki kırıklardan dolayı ameliyata alınacağı kaydedildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce kişi cumartesi günü sokaklara çıkarak polis şiddetinden dolayı Şili Emniyet Genel Müdürlüğü Direktörü Mario Rozas'ın istifasını talep etmişti.

Protestocular, saldırıya uğrayan gencin götürüldüğü Santa Maria Hastanesi önünde toplanmıştı.