Şili hükümetinin pandemi politikası yerlileri dışlıyor

Şili'de Doktorlar Sendikası'nın yerlilerin sağlığından sorumlu biriminin başkanı Dr. Nelson Vergara, hükümetin pandemi yönetim stratejisinin yerli halkı dışlamaya yönelik olduğunu vurguladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Vergara, "Hükümet, pandemiye iyi hazırlandığını söylüyor, ancak bu hazırlıklar Avrupa kökenli kentli nüfusa yönelik" açıklamasında bulundu.

Pandeminin başlamasından bu yana, yerli hastalara ilişkin verilerin düzenli bir şekilde toplanmamasının, virüsün yerli halkı nasıl etkilediğine ilişkin doğru bilgilere erişimi engellediği belirtiliyor.

Bu durumla birlikte, salgına yönelik temel tedbirlerin kentli nüfus için alındığı, çoğunlukla yerlilerin yaşadığı kırsal ve merkez olmayan bölgelerdeki yerleşim yerlerini ihmal ettiği aktarılıyor.

Şili'nin en yoksul bölgelerinden biri olan, yerli Mapuçelerin yaşadığı Araucania bölgesinde, Covid-19 kaynaklı 2 bin 895 ölüm gerçekleştiğine, bu sayının ülkede gerçekleşen virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 45'ine tekabül ettiğine işaret ediliyor.

Bununla birlikte, yerlilerin kayıtdışı sektörlerde çalışmalarından dolayı yoksulluk ve düzensiz gelir sorunlarıyla karşı karşıya oldukları ve bu durumun yerlilerin yaşadığı bölgelerde gerekli karantina uygulamalarını engellediği vurgulanıyor.

Şili'de sağlık yetkilileri, ülkede şu ana kadar 309 bin 274 Covid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 6 bin 781 ölüm yaşandığını bildirdi. Ülkede şu ana kadar 278 bin 53 kişi, sağlığına kavuşmuş durumda.