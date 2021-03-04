Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz'ün tutukluluklarına devam kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı direnişe destek için Kadıköy'de yapılan eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tutukluluklarına devam kararı verildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Akyüz ve Delipalta'nın tutukluluk incelemesinde, iki öğrencinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Akyüz ve Delipalta yaklaşık 1 aydır cezavinde tutuluyor.

Delipalta'nın 27 gündür havalandırmaya çıkmadan tecrit hücresinde tutulduğu öğrenilmişti.