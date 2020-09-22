'Silahlanan 150 derneği vermeye hazırım' diyen Cübbeli'den açıklama: Terörle mücadelede bilgime başvurulacak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen, İsmailağa cemaatinin medyatik simalarından Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz gün “Silahlanan 150 derneğin ismini savcılara vermeye hazırım” diye konuşmuştu.

Neredeyse hergün televizyonlara çıkarılan ve geçtiğimiz ay, “Darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var diyorum. Rüyalar gördüm var. Üç dört rüyam var ve dört beş yıllık süreç. Benim ilk bir gazetede çıkmıştı bu rüyam. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Bu bir gazetede yazıldı. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Yazım derken röportaj yapılmıştı benimle. Ben yine darbe tehlikesi görüyorum.” ifadelerini kullanan Ünlü sözlerinin devamında, “Ben silahlanma konusunda yine uyardım. 2 bin tane Selefi dernek silahlanıyor. Bunları hep söyledim.” demişti. Ünlü’nün buna rağmen savcılığa çağırılmaması ise dikkat çekti.

Bu kez, geçtiğimiz gün gazeteci Saygı Öztürk’e konuşan Cübbeli Ahmet’in, “2 bin selefi dernek silahlanıyor” ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Bu sözler üzerine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy iddialara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

'Terörle mücadele bilgime başvurucak'

YouTube hesabı üzerinden açıklama yapan Ünlü ifadeye çağırılması ile igili şu ifadeleri kullandı:

“Benim gözaltına alındığıma dair haberler dolaşıyor. Telefonlar gelmeye başladı. Böyle bir şey yok. Terörle mücadelede bilgime başvurulmak üzere çağırıldım. İlerleyen süreçte emniyete gideceğim. İfadeye çağırılma durumu yok.”