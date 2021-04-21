Silah tüccarı Washington Post'a yazdı: Afganistan İşgali sona ermemeliymiş

ABD'nin 20 yıllık Afganistan İşgali'ni sonlandıracağına ilişkin kararını açıklamasının ardından ABD anaakım medyasında çıkan işgal yanlısı yazılara bir katkı da silah tüccarlarından geldi. Raytheon'un Yönetim Kurulu üyesi Meghan L. O'Sullivan, "Afganistan'dan çekilmek yalnış ama zararı minimize edebiliriz" başlıklı Washington Post yazısında ABD Başkanı Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı için "koşulların sağlanmadığını" ve hükümetin çekilmek için gerekçelerinin yetersiz olduğunu savundu.

Dünyanın en büyük silah üreticileri arasında gelen Raytheon Yönetim Kurulu üyesi O'Sullivan, Biden yönetimine "illa ki çekilmek istiyorsa sadece 2 bin 500 askerini çekerek Afganistan'da hâlâ bir işgal sürdürmeyi" önerirken "sonsuz savaşların" bitmesi çağrısında bulunanlara yönelik de eleştirilerde bulundu. "[Sonsuz savaşlar varsa] bu savaş yeni bir aşamaya girmek üzere" diyen O'Sullivan, bu çekilmenin "ABD'nin bir yenilgisi gibi gözükebileceğine" dair endişelerini dile getirdi.

"Çok az küresel lider, ABD'nin çekilmesini olduğu şeyden başka bir şey için ayrıldığını görecek: Bir Amerikan başarısızlığı" diyen O'Sullivan, İran'ın buradan cesaret alacağını söyleyerek ABD hükümetine Tahran'ın "bölgesel müdahalesini artırması için hazırlıklı olması" çağrısında bulundu. Raytheon Yönetim Kurulu üyesi O'Sullivan ayrıca bu davranışın "askerlerini doğu Ukrayna sınırına yığarak Biden'ı sınayan Rusya'yı da cesaretlendirilebileceğini söyledi.

Rayteheon'un 2000'lerin başında yürüttüğü lobi faaliyetleriyle tanınan Meghan L. O'Sullivan, Irak ve Afganistan işgallerini başlatan George W. Bush hükümetinde "Irak ve Afganistan konusunda ulusal güvenlik danışman yardımcılığı" yapmıştı.