Silah kaçakçılığıyla yargılanan eski Ekvador Devlet Başkanı hakim karşısına çıktı

Silah kaçakçılığı suçuyla yargılanan eski Ekvador Devlet Başkanı Abdalá Bucaram, Cuma günü hakim karşısına çıktı.

1997 yılında görevden alınan Bocaram, 20 yıl boyunca Panama'da firari olarak yaşamıştı.

Telesur'da yer alan habere göre, Guayaquil kentindeki Başsavcılık, 4 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, Bucaram'ın silah kaçakçılığı suçundan ev hapsinde olduğunu bildirmişti. Söz konusu açıklamadan önce Bucaram'ın evi, Covid-19 krizi döneminde bir devlet hastanesine bağışlandığı düşünülen tıbbi malzemelerin satın alınmasını içeren yolsuzluk şüphesiyle aranmıştı.

Yetkililer, Bucaram'ın evinde 200 mermiyle birlikte bir ruhsatsız tabanca bulunmasının yanı sıra binlerce maske ve Covid-19 testi bulunduğunu duyurmuştu.

Başsavcılık, 13 Haziran tarihinde Bucaram'ın oğulları Dalo ve Michel hakkında da pandemi döneminde hastanede yolsuzluğa bulaştıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı vermişti.

Savcı Francisco Mendoza, halihazırda yurtdışına çıkma yasağı bulunan Bucaram'ın duruşmaya katılmasının sağlanması için kendisi hakkında ev hapsi ve elektronik kelepçe takılması kararı vermişti.

Bucaram, savunmasında, söz konusu silahın başkanlık döneminde kendisine hediye olarak geldiğini iddia ediyor.

Bucaram, Panama'da firari olarak yaşadığı sırada, uyuşturucu bulundurduğu suçlamasıyla göz altına alınmıştı. Başkanlık görevinin son döneminde, Bucaram'ın hükümeti yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma skandallarıyla gündeme gelmiş ve 1997'deki toplumsal ayaklanmaların ardından görevden alınmıştı.