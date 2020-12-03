Siirt’te deprem: Bazı işyerleri ve evlerde hafif hasar var

Siirt’in Kurtaran ilçesinde bu sabah saat 08.45’te AFAD’a göre 5, Kandilli’ye göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Batman ve çevre illerden de hissedildi.

Kurtalan ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinde hafif hasar oluşurken ilçeye bağlı Ağaçlıpınar köyünün cami minaresinin bir bölümü yıkıldı. İlçede panikle dışarı çıkan yurttaşların bekleyişi sürüyor.

Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Sever ise "Beldeyi gezdim. Küçük hasarlarımız var. Çok şükür sorun yok" dedi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ilk yaptığı açıklamada depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" dedi.