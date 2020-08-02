Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti

Siirt Üniversitesi, Prof. Dr. Murat Erman 29 Temmuz’da sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Erman 2018 yılında 28 aylığına kiralanacak makam aracı için ultra lüks donanım talep etmesiyle gündeme gelmişti. Erman tepkiler üzerine "Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu" demişti.

2012 yılında rektörlük seçiminde kendi oyu hariç yalnızca 3 oy alan ve YÖK tarafından üçüncü sırada ismi bildirilen Prof. Murat Erman dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Siirt Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı.

Erman 2017 yılında Erdoğan tarafından yeniden atanmıştı.