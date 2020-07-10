Sıhhiye Adliyesi önünde savunmaya barikat

AKP'nin "çoklu baro" sistemine karşı çıkan baro başkanları sabaha kadar Kuğulu Park’ta nöbetteydi.

Polis Kuğulu Park’a geçişi kapattığı için Tunalı Hilmi Caddesi'nde bekleyen avukatlar ve baro başkanları, Meclis'teki yasa teklifinin geri çekilmesi için dilekçe imzaladılar. Baro başkanları ve avukatlar Meclis'e dilekçelerini vermek üzere yürüyüşe geçtiler. Meclis'e alınmayan avukatlar daha sonra Sıhhiye Adliyesi'ne yürüdüler. Adliye önünde avukatları yine polis barikatları karşıladı.

GÜNCELLEME: 18.30

Baro başkanları: Nöbet sürecek

Avukatların Sıhhiye Adliyesi'ne girişi polis barikatlarıyla engellendi.

Baro başkanları adına Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Sıhhiye Adliyesi'nin otopark çıkış kapısında yaptığı açıklamada eyleme destek veren meslektaşlarına teşekkür etti ve baro başkanları olarak Ankara'da Savunma Nöbeti'ne devam edeceklerini söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na hitaben "Siz arabulucu değilsiniz" diyen Altun, avukatlara alandan ayrılmaları çağrısında bulundu. Bu sırada polisin barikatı açmaması üzerine tartışma yaşandı. Polisin barikatı kaldırması üzerine avukatlar alandan ayrılmaya başladı.

GÜNCELLEME: 18.05

Baro başkanları ve avukatlar Sıhhiye Adliyesi'ne ulaştı. Adliyenin etrafı polis tarafından barikatlarla çevrilirken avukatların barikatın açılması için adliyenin arka kapısı önünde bekleyişleri sürüyor.

Adliye önünde de avukatların önüne barikat kuruldu

GÜNCELLEME: 16.35

Baro başkanları ve avukatlar "çoklu baro" teklifinin geri çekilmesi için dilekçelerini vermek üzere Meclis'e yürüdüler.

Polis avukatların yürüyüşünü 3 kez barikat kurarak engellemeye çalışırken, baro başkanları ve avukatların dilekçeleri Meclis bahçesinde dilekçe komisyonu üyelerince alınmaya başlandı.

Avukatlar "Paralel baro istemiyoruz", "Savunma yoksa adalet de yok" sloganları atıyor.

Meclis'e alınmayan avukatlar baro başkanlarıyla birlikte Sıhhiye Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Çevredeki yurttaşlar avukatlara alkışlar ve arabalardan korna çalarak destek veriyor.

GÜNCELLEME: 15.25

Polis müdahale uyarısı yapıyor.

Anayasamızın 74. Maddesi gereğince TBMM'ye giderek dilekçe ile başvuru hakkımızı kullanmamız polisin yolu kapatması ile engellenmeye çalışılıyor. Yazıklar olsun. #SavunmaAnkarada pic.twitter.com/ivMDfgzRCU — Av.Gökhan Bozkurt (@gokhanbozkurt09) July 10, 2020

GÜNCELLEME: 15.00

Polis avukatların önüne barikat kurdu.

Yurttaşlar da avukatlara destek veriyor.

Meclis'e yürüyüş başladı

Sağkan, dilekçeleri bireysel olarak Meclis'e teslim etmek üzere avukatları yürüyüşe devam etti.

Avukatlar Meclis'e yürüyüşe geçti.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan.