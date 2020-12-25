Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigaradaki yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü.
Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi.
Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Sigarada ÖTV düşürüldü, maktu vergi artırıldı
Sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler artırıldı.
Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigaradaki yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü.
Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi.
Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.