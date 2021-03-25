Sigara vergisinde ilk beş ve son beşte yer alan iller açıklandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tütün mamulleri üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi tutarlarını paylaştı.

Buna göre 2019 yılında tütün mamullerinden 50,4 milyar TL ÖTV geliri elde edilirken, 2020 yılında bu rakam yüzde 22.6 oranında artarak 61,8 milyar TL oldu. Tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alırken, 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye’deki yıllık sigara tüketimi ve üretimine ilişkin soruları yanıtsız bırakan Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı tütün mamulleri ÖTV tahsilatı açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir’i 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul, 1 milyar 472 milyon 613 bin 862 TL ile Mersin, 1 milyar 112 milyon 337 bin 911 TL ile Manisa ve 48 milyon 488 bin 131 TL ile Adana takip ediyor.

Sertel’in “tütün mamulleri açısından en fazla ÖTV tahsil edilen ilk 5 il ve son 5 il hangisidir” sorusunu da yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgilere göre; ilk 5’te sırasıyla İzmir, İstanbul, Mersin, Manisa ve Adana yer alırken, son 5’te ise Bartın, Bayburt, Çankırı, Yozgat ve Gümüşhane bulunuyor.