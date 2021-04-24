'Sigara içenlerde korona riski düşük' demişlerdi: Tütün endüstrisiyle ilişkileri ortaya çıktı

Geçen yıl yayımlanan ve sigara içenlerin Covid-19'a yakalanma olasılığının içmeyenlere göre yüzde 23 daha düşük olduğunu iddia eden makale, bazı yazarlarının tütün şirketleriyle olan finansal bağlarının tespit edilmesinin ardından yayımlandığı tıp dergisinden çekildi.

Sputnik'in haberine göre, daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), akciğer fonksiyonlarını zayıflatması nedeniyle sigaranın solunum yolu enfeksiyonlarının ağır seyretme riskini artırdığı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Ancak geçen yılın temmuz ayında European Respiratory Journal tarafından yayınlanan bir makalede, sigara içmenin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarla ilişkili olmadığı ve sigara içenlerin virüsü kapma riskinin çok daha düşük olduğu iddia edildi. Makale, anaakım medyada geniş bir yer buldu.

European Respiratory Journal dergisinin sonuncu baskısında ise, ilgili makalenin çekildiği bildirimi yer aldı.

Guardian'da yer alan habere göre bildirimde, "Yazarlardan ikisinin, makalenin sunulması sırasında muhtemel çıkar çatışmalarını açıklamada başarısız olduğu editörlerin dikkatine sunuldu" denildi.

"Yani, yazarlardan biri (José M. Mier) o dönem tütün endüstrisine sigaranın zararlarının azaltılması konusunda danışmanlık sağlamada mevcut ve süregelen bir role sahipti" denilen bildirimde, ikinci yazar Konstantinos Poulas'un da o zamanlarda Yunan sivil toplum kuruluşu 'NOSMOKE'ta baş araştırmacı olduğuna dikkat çekilerek, bu STK'nın, tütün endüstirisi tarafından finanse edilen Dumansız Dünya Vakfı'ndan fon alan bir "bilim ve inovasyon merkezi" olduğu vurgulandı.

Yunanistan merkezli 'NOSMOKE', elektronik sigara ürünleri geliştirmesi ve e-sigara konusunda profesyonel araştırmaları teşvik etmesiyle öne çıkıyor.

Bununla birlikte bildirimde, makalenin geri çekilme kararına yazarların itiraz ettiği kaydedildi. Bildirimde, "Editörler ayrıca, katkıda bulunan iki yazarın tütün endüstrisi ile ilgili çıkar çatışmalarını açıklamadaki başarısızlığı dışında, yazarlardan herhangi birinin bilimsel bir suistimal sorunu olmadığını da kabul etmektedir" notu düşüldü.