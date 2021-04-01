Sigara fiyatlarına zam geldi

British American Tobacco bünyesinde bulunan sigaraların bir bölümüne zam geldi.

Haber Merkezi

British American Tobacco bünyesinde bulunan sigaralara zam kararı alındı.

Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatlarında değişiklik olmazken, diğer sigaların fiyatları 50 kuruş ile 1 lira arasında zamlandı.

Zamlı liste şöyle:

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