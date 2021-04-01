British American Tobacco bünyesinde bulunan sigaralara zam kararı alındı.
Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatlarında değişiklik olmazken, diğer sigaların fiyatları 50 kuruş ile 1 lira arasında zamlandı.
Zamlı liste şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sigara fiyatlarına zam geldi
British American Tobacco bünyesinde bulunan sigaraların bir bölümüne zam geldi.
Haber Merkezi
British American Tobacco bünyesinde bulunan sigaralara zam kararı alındı.
Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatlarında değişiklik olmazken, diğer sigaların fiyatları 50 kuruş ile 1 lira arasında zamlandı.
Zamlı liste şöyle: