Sığacık'ta tsunamide 86 yaşındaki Erçetin yaşamını yitirdi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz sularının yükseldiği Sığacık'ta 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak yaşamını yitirdi.

AFAD verilerine göre Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 1’i boğulma olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi. Boğularak hayatını kaybeden yurttaşın 86 yaşındaki Fatma Erçetin olduğu öğrenildi.

İddiaya göre Erçetin ve çocukları depreme evde yakalanırken, depremin sona ermesinin ardından dışarıya çıktı.

DHA'nın haberine göre yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer yaşlı komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada deniz sularının yükselmesiyle Erçetin oturduğu sandalyeyle birlikte selin içinde kaldı. Erçetin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, çevredekilerin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Erçetin’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Erçetin’i sel sularından çıkaran kişinin ise tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, “Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken onu suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi

Erçetin’in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, “Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık" dedi.