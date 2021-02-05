'Sıfırdan anayasa yapmak, yeni bir cumhuriyet kurmak değil'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu.

"Türkiye'de 1921 Anayasası var, o zaman buna birinci cumhuriyet dememiz mi gerekiyor? 1924 Anayasası sıfırdan yapıldı, buna da ikinci cumhuriyet; 1961 Anayasası sıfırdan yapıldı, buna da üçüncü cumhuriyet, 1982 Anayasası sıfırdan yapıldı, buna da dördüncü cumhuriyet mi diyeceğiz?" diyen Bozdağ, "Yok öyle bir şey. Sıfırdan yeni bir anayasa yapmak, yeni bir cumhuriyet kurmak değil. Anayasa, toplumsal bir sözleşmedir. 'Bundan sonra bir anayasa yapmayız' demek, toplumun geleceğine ipotek kurmaktır" ifadesini kullandı.