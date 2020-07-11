'Sıfır sorun' haberciliği: Talan yokmuş gibi yaz...

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı’nın Hasankeyf’e ilişkin yaptığı haber büyük tepki toplamıştı.



Ancak neredeyse yok edilen Hasankeyf’e ilişkin yapılan güzelleme haberi Anadolu Ajansı’nın ilk aklama girişimi değildi.



Anadolu Ajansı, daha önce de defalarca tahrip edilen doğal ve tarihi yapılar için benzer haberlere imza atmıştı.



İşte o haberlerden bazıları:

'Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor'

Konya’nın Karapınar İlçesi’nde bulunan ve 8 bin yıllık geçmişe sahip Meke Krater Gölü, uzun süredir iklim değişiklikler ve bilinçsizce tarımsal alanlar için su çekilmesi nedeniyle kuruma tehdidi altındaydı. Uzun süredir ayakta kalma mücadelesi veren Meke Gölü için hükümetin ve ilgili kurumların herhangi bir önlemi olmadı.



Sonuç olarak Meke Gölü’nün tamamen kuruduğu, geçtiğimiz gün basına yansıdı.



Anadolu Ajansı ise 25 Ekim 2019 tarihinde Meke Gölü’nün kurumasına rağmen ziyaretçileri çektiğini ifade eden bir haber yayımladı. Haberde, "Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor. Yaz mevsiminin bitmesinin ardından kuruyan göl, çoğunluğu yerli olmak üzere turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor’’ ifadeleri kullanıldı.

'Mega projeler ivme kazanacak'

AKP’nin mega projeler olarak adlandırdığı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü projelerinde katledilen ağaçların sayısı milyonlarca ifade ediliyor. Projelerin yapıldığı bölgelerdeki eko-sistemleri yok ettiğini de belirtmek gerekiyor.



Kasım 2015 seçimlerinde AKP’nin tek başına iktidar olmasının ardından Anadolu Ajansı, seçimlerden hemen bir gün sonra talan projelerini müjdeleyen bir haber yayımladı. ‘’Mega projeler ivme kazanacak’’ başlıklı haberde, ‘’AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olmasının ardından, ulaştırma, savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda devam eden projelerin hız kesmeden sürmesi, karar aşamasındakilerin de yeni dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor’’ ifadeleri kullanılmıştı.

'Turizmin parlayan yıldızı Saros normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor'

Edirne'nin Keşan İlçesi'ndeki Saros Körfezi'ne Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) tarafından yapılmak istenen, Likit Doğalgaz Taşıma ve Yükleme Limanı projesi, salgın günlerinde yeniden gündeme gelmişti.



Uzun süredir bölge halkının mücadele ettiği projenin, Saros Körfezi’nin bütün doğal yapısını yok edeceği bilirkişi raporlarına da yansımış durumda. Ancak halkın mücadelesi sonucunda iptal edilen ÇED olumlu kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yeniden olumlu sonuçlandırılmıştı.



Anadolu Ajansı’nın 29 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı ‘Turizmin parlayan yıldızı Saros normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor’ başlıklı haberde, iktidarın ve sermayenin Saros’u talan etmek için attığı tüm adımları görmezden gelerek ‘’Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, Kovid-19 salgını tedbirlerinin ardından başlatılan normalleşme sürecinde doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilci tarafından tercih ediliyor’’ ifadelerini kullanmıştı.



'Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor'

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf’in tarihi eserlerinin bir kısmı da taşınarak tahrip edilmişti.

Anadolu Ajansı, 6 Temmuz 2020 yılında büyük tepki çeken bir haber yayımladı.

Haberde, ‘’Batman'da Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor’’ ifadelerine yer verilmişti.

