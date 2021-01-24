Şiddet gördüğü eşini öldüren Alime Toprak tutuklandı

Kendisine işkence eden kocası Ali Toprak’ı öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, tutuklandı. Anamur ilçesinde bir süre önce muz serasında Ali Toprak’ın cesedi bulunmuştu.

Toprak, Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından dün Anamur Adliyesine sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak’ın Cumhuriyet Savcısı’na da itirafını tekrarladı. Alime Toprak’ın, “Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti” dediği öğrenildi.

Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya için gizlik kararı alındığı kaydedildi.