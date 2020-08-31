Sibel Şirin komşusu tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kütahya’da Fuatpaşa Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre, Bülent K., komşusu Sibel Şirin’i evinin önünde beklemeye başladı. İş çıkışı evine gelen Sibel Şirin’e tabancayla 4 el ateş etti. Bülent K., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Sibel Şirin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin’in cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kepçe operatörü Bülent K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. 41 yaşındaki Bülent K.’nın Şirin'e borç para verdiği, Şirin'in bir süredir ödemediği iddia edildi.