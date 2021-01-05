Şi Cinping'den orduya 'her an savaşa hazır olun' talimatı

Çin lideri Şi Cinping, orduya "tam zamanlı savaş hazırlığına devam etme" ve "her an savaşa hazır olma" talimatı verdi.

Sputnik'in haberine göre, Çin Merkez Askeri Komisyonu'na da başkanlık eden Çin lideri Şi Cinping, ordunun talimlerde teknoloji kullanımını önemli ölçüde artırması ve cephe hattı eğitimlerinin de yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Şi ayrıca, modern teknolojiyi 'etkin savaşın özü' olarak nitelendirdi ve ordudan askeri operasyonlarda daha yüksek teknoloji ve çevrimiçi yöntemler eklemenin yollarını keşfetmelerini istedi.

Şi, "Ordumuzun askerleri ve komutanları, zorluklardan ve ölümden korkmadan savaş ruhunu canlı tutmalı" ifadesini kullandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Şi'nin önceki konuşmalarından farklı olarak 'cephe hattından' bahsetmesi, Tayvan ve Hindistan gibi sınır gerilimleri de birlikte düşünüldüğünde dikkat çekici.