Show TV, 'Cumhuriyet' sözcüğünü sansürledi

Show TV’de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show’un eski bölümü dün akşam kanalda tekrar yayınlandı.

Odatv'de yer alan habere göre; dün akşam Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un eski skeçlerinden birinde geçen "Cumhuriyet" ifadesi sansürlendi.

Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

“- Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.

- Ne demek yani bu?

- Merzifon Cumhuriyeti ilan ediyoruz demek.

- Cumhuriyet ne demek?

- Bizim gibiler dükü tuttu demek.”

Güldür Güldür Show’un bu sahnesi dün akşam Show TV’de de yayımlandı. Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki “Cumhuriyet” ifadesi sansürlendi.

İşte Güldür Güldür Show’un “Amcaoğulları Merzifon’da” başlıklı skecinin sansürsüz hali ve Show TV’de dün akşam yayımlanan sansürlü sahneleri:

Sansürlü:



Sansürsüz: