SGK'den koronavirüs hastalarıyla ilgili yeni karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula sisteminde yaptığı duyuru ile hastane yoğun bakım servislerinde yatan, PCR test sonucu pozitif olmayan ancak olası vaka tanımına uyan ve koronavirüs tedavisi başlanan hastaları "pandemi hastası" olarak tanımaya başladı.

ANKA'nın haberine göre SGK hastane yoğun bakımlarda yaşanan "pandemi bakım ücreti" krizine çözüm olabilecek bir adım attı. Artık PCR test sonucu negatif olan ancak Sağlık Bakanlığı'nın olası vaka tanımına uyan kişilerin yoğun bakım ücretleri de SGK'ye fatura edilecek.

Kurum, hastane Medula sisteminde yayımladığı pandemi bakım hizmeti işlemine ilişkin düzenleme hakkındaki duyuruda şunları belirtti:

"PCR test sonucu pozitif olan hastalar dışında, PCR test sonucu negatif olan ancak Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda olası vaka tanımına uyan ve COVID-19 tedavisi başlanan hastalara bu tedavileri suresince pandemi bakım ücreti fatura edilebilmesine yönelik olarak; Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan doğrulama kodunun, e-Nabız üzerinden Kurumumuz MEDULA Sistemine iletilmesi halinde; Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda olası vaka tanımına uyan ve COVID-19 tedavi algoritması bölümünde belirtilen kriterlere göre yatan hasta tedavisi kategorisinde COVİD-19 tedavisi uygulanan hastalarda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın 510021 Pandemi bakım hizmeti işlemi kodunun 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile Kurumumuzca karşılanması için MEDULA Hastane Sisteminde gerekli düzenlemeler yapıldı.”

SGK, 29 Haziran'da özel sağlık kurumlarının pandemi bakım hizmeti ödemelerini bir duyuru ile iptal etmişti ve salgın sırasında özel hastaneler de dahil diğer tüm hastanelerde yoğun bakım pandemi bakım ücreti konusunda sorunlar yaşanmaktaydı.

Demir: Umarız özel hastaneler hasta bakmaktan imtina etmezler

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir, SGK’nın bu yeni duyurusunun neden daha önce yayımlanmadığına ilişkin şunları kaydetti:



“Böylece haziran ayından beri SGK ile hastaneler arasında yaşanan yoğun bakımda yatan pandemi hastaları için ödenen pandemi bakım ücreti sorunu açıklığa kavuşturulmuş ve çözülmüş görünmektedir. Koronavirüs hastalarına ayrılmış servis yataklarının, yoğun bakım ünitelerinin artık tamamen dolmuş olması, yoğun bakımda yatması gereken birçok hastanın acillerde ya da servislerde bekletilip yoğun bakım yataklarının ‘boşalmasını’ beklenmesi durumu ve yoğun bakımlarda yaşanan sorunların çuvala sığmaması SGK’yı yoğun bakım ‘pandemi bakım işlemlerine’ ilişkin duyuru yayımlamak zorunda bıraktı.”

Demir, yurttaşları “Yoğun bakımda yer yok” gerekçesiyle hastaneye almayan özel sağlık kuruluşlarının artık tedavi yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, “SGK’nın Medula sisteminde yayımladığı pandemi bakım hizmeti işlemine ilişkin düzenleme hakkında duyuru ile artık umarız yeterli mali destek yapılmış olur ve özel hastaneler koronavirüs hastaları için yoğun bakım servislerinde yer olmadığı gerekçesi ile hasta bakmaktan imtina etmezler. ‘Paran varsa yoğun bakımda yer var’ uygulamaları da böylece son bulmuş olur” diye konuştu.

Neden özel duyuru ile yapıldı?

İstanbul Tabip Odası Yöneticisi Güray Kılıç ise SGK’nin neden bunu "özel bir duyuru" ile yaptığını sorgulayarak, şu yorumu yaptı: “Sağlığın finansmanından sorumlu olan SGK tüm uyarılarımıza ve çağrımıza karşın başını kuma gömerek hiçbir açıklama yapmamaktadır. SGK, bu süreçte yapılan değişiklikleri kamuoyuna yansıtmamak için Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği yerine hastane Medula sistemi üzerinden yayımladığı duyurular ile gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.”

Yurttaşın pandemi sürecinde yoğun bakım ve gasilhane arasında sıkışıp kaldığına dikkat çeken Kılıç, özel hastanelerin pandemi sürecindeki tutumunu hatırlattı:

“Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak kamu hastanelerinde yer bulamayıp can derdine düşen vatandaşlar özel hastanelere yönelmek zorunda kalmıştır. Pandemi döneminde yeterli denetim yapılmadığı ve görmezden gelindiği için özel hastaneler, koronavirüs olası/kesin tanılı hastalardan yoğun bakım sürecinden önce ve sonra, serviste yatış sürecinde yapılan her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için yüzde 200 ve ötesi ilave ücret talep ettiler. Kamu hastanelerinin yoğun bakımlarında yer bulamayan vatandaşlar da özel hastane yoğun bakımı ile gasilhane arasında sıkışıp kaldılar.”