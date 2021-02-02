SGK'dan satış ilanı: 305 bin gayrimenkule haciz

2019'da yıl sonu açığı 39.9 milyar lira olarak gerçekleşen SGK'nın 2020'nin sadece ilk 7 verdiği açık 50 milyar 39 milyon TL olmuştu.

SGK şimdi de Ankara Kızılay'daki binasına ‘satılık' ilanı asarak, gayrimenkulleri satışa çıkardı.

Haczedilen malları satıyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, SGK, icra yoluyla haczettiği menkul ve gayrimenkul mallarını açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 2015-2019 yılları arasında haczedilen toplam 521 bin 251 adet menkul maldan 10 bin 886'sı satılırken, haczedilen 305 bin 239 adet gayrimenkulden ise bin 328 tanesi satıldı.