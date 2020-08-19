SGK: SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur

SGK'dan yapılan açıklamada, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konunun çözüme ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "SMA tip 1-2 ve 3 hastalarımızın ilaçlarının kesintisiz olarak teminine devam ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SMA hastalarının ilaç erişimine ilişkin açıklama yapıldı. 

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada " SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. SMA tip 1-2 ve 3 hastalarımızın ilaçlarının kesintisiz olarak teminine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

SMA hastalarının ilaç temini zorluğu, oyuncu Bergüzar Korel'in paylaştığı videoyla bir kez daha gündeme gelmişti.