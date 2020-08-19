SGK: SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SMA hastalarının ilaç erişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada " SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. SMA tip 1-2 ve 3 hastalarımızın ilaçlarının kesintisiz olarak teminine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. — SGK (@sgksosyalmedya) August 19, 2020

SMA tip 1-2 ve 3 hastalarımızın ilaçlarının kesintisiz olarak teminine devam ediyoruz.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. — SGK (@sgksosyalmedya) August 19, 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

SMA hastalarının ilaç temini zorluğu, oyuncu Bergüzar Korel'in paylaştığı videoyla bir kez daha gündeme gelmişti.