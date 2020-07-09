SGK İstanbul'da 37 adet konut satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul Esenler ve Kadıköy’deki 37 adet konut, mesken ve dairesini açık artırmayla satışa çıkardı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, ilanında ihale Kanunu'na tabi olmadığını özellikle belirten SGK, satışa çıkardığı gayrimenkullerin listesini Resmi Gazete'de yayımladı. Önümüzdeki 21, 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde yapılacak 4 seri ihaleyle satılacak konutlar için 204 bin lira ila 1.2 milyon lira arasında değişen tutarlarda muhammen bedel belirlendi.

İhalelerde her bir gayrimenkul için belirlenen fiyatlar üzerinden yarış yapılacak. SGK'nın, prim alacaklarını tahsil etmek amacıyla yeniden yapılandırma kapsamındaki satışlarına KDV muafiyeti sağlanması nedeniyle Esenyurt'daki konut, mesken ve daire satışlarından KDV alınmayacak. Kadıköy'deki daire satışları ise KDV'ye tabi olacak.

SGK'nın satışa çıkardığı 37 konut, mesken ve daire niteliğindeki gayrimenkulden 25'i Esenler ilçesine bağlı Atış Alanı mahallesinde bulunuyor. Bu mahalledeki konutların ihaledeki başlangıç fiyatı 210 bin lira ila 842 bin 800 lira olarak belirlendi. Satışa çıkarılan diğer 12 konut ise Kadıköy Bostancı'da yer alıyor. Bu 12 lüks daire ise 942 bin 500 lira ila 1 milyon 275 bin lira arasında değişen başlangıç fiyatlarıyla ihale edilecek.

SGK, prim borcu ödenmediği için haciz yoluyla el koyduğu konut ve işyerlerinin satışı için sık sık ihale düzenliyor. SGK'nın ekonomide yaşanan yavaşlamanın da etkisiyle uzun süredir prim alacaklarını tahsil etmekte sıkıntılar yaşadığı, kamu alacaklarının tahsilatı için haczettiği gayrimenkul stokunun önemli seviyelere ulaştığı belirtiliyordu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası'nın Ankara, İstanbul, Samsun, Gaziantep ve Van'da bulunan yaklaşık 190 bin metrekarelik 23 taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurmuştu.