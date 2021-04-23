SGK 406 milyon liralık taşınmaz satıyor 

Bugün Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmaz satış ihale ilanı yayımlandı. Toplamı 422 bin m² yüzölçümü büyüklüğünde 38 taşınmazını 406 milyon 369 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıyor.

Taşınmazların ikisi, 6 Nisan 2021 günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmak üzere hazırlanan Datça’da. Tepe niteliğinde olduğu belirtilen iki taşınmaz 83 bin 146 m² yüzölçümü büyüklüğünde ve en az 29 milyon lira bedel tahmin edilmiş.

En çok taşınmaz satışı İstanbul’da. Toplam büyüklüğü 19 bin m² olan 6 taşınmazına 173 milyon lira değer konulmuş.

Ankara’da, Çankaya; Kazan; Sincan ve Polatlı İlçelerindeki 6 taşınmazına yaklaşık 70 milyon lira bedel tahmin edilmiş.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede daha ayrıntılı görülecektir.