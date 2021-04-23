SGK 406 milyon liralık taşınmaz satıyor 

Bugün Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmaz satış ihale ilanı yayımlandı.

Haber Merkezi

Bugün Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmaz satış ihale ilanı yayımlandı. Toplamı 422 bin m² yüzölçümü büyüklüğünde 38 taşınmazını 406 milyon 369 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıyor.

Taşınmazların ikisi, 6 Nisan 2021 günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmak üzere hazırlanan Datça’da. Tepe niteliğinde olduğu belirtilen iki taşınmaz 83 bin 146 m² yüzölçümü büyüklüğünde ve en az 29 milyon lira bedel tahmin edilmiş.

En çok taşınmaz satışı İstanbul’da. Toplam büyüklüğü 19 bin m² olan 6 taşınmazına 173 milyon lira değer konulmuş.

Ankara’da, Çankaya; Kazan; Sincan ve Polatlı İlçelerindeki 6 taşınmazına yaklaşık 70 milyon lira bedel tahmin edilmiş.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede daha ayrıntılı görülecektir.