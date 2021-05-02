Sezgin Baran Korkmaz ile 9 kişiye 'mal varlığı değerini aklama' suçundan dava

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen 'mal varlığı değerini aklama' suçundan hapis cezası ve müsadere (zorla alım) talepli dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bir tutuklu, Sezgin Baran Korkmaz ile 3 yabancı uyruklu kişinin de aralarında bulunduğu 5 yakalamalı ve 4 tutuksuz sanık yer aldı.

‘Malen sorumlu’ olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ ve SBK Holding AŞ'nin yer aldığı iddianamede, ‘suçtan zarar gören’ olarak ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gösterildi.

Ceza, güvenlik tedbiri ve müsadere istemleri

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın ‘suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), ‘bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, ‘malen sorumlu olarak’ belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi.

İddianamede ayrıca, MASAK tarafından tanzim edilen ‘aklama incelemesi’ raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim A.Ş.'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 kişinin, ilerleyen günlerde bu mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.