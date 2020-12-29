Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı

132 milyon dolar kara para akladıkları iddia edilen SBK Holding ve bünyesindeki altı şirkete operasyon düzenlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şirket hakkında daha önce mal varlığına tedbir kararı alınmış, sonrasında bu karar kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında Korkmaz’la olan fotoğraflarını mahkeme kararı çıkararak sildirmişti.

Ne olmuştu?

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

Tedbir kararı kaldırılmıştı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen verdiği kararla 14 şüpheli ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vermişti.

Erdoğan fotoğrafları kaldırttı iddiası

Süreç içinde ilginç gelişmelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezgin Baran Korkmaz'la olduğu fotoğrafları erişime engelleterek sildirdiği iddiası olmuştu..