Sezen Ünlü'nün katili darp ve tehditlere rağmen tutuklanmamış

İzmir’in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü, 3 aydır ayrı yaşadığı ve "dini nikahlı" olduğu belirtilen Anıl Yolum adlı saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Sezen Ünlü'nün babası cinayet sonrası yaptığı açıklamada, kızını darp edilmesi sonrası eve getirdiğini dile getirdi.

İki gözü de mor olan kızı için darp raporu aldıklarını, şikayetçi olduklarını belirten baba Ünlü, saldırganın buna rağmen tutuklanmadığını, tutuklama işlemi yapılmış olsa şimdi kızının yaşayacağını dile getirdi.

Ünlü'nün amcası Sezgin Ünlü ise şikayette bulunmalarına, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen saldırganın serbest bırakılması sonrası yeğeninin öldürüldüğünü söyledi.