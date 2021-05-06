Sezen Aksu'dan İkizdere açıklaması: Böyle davranmakta ısrar ederseniz...

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocağı projelerine karşı eylemlere devam ediyor.

Köylüler Gürdere ve Cevizlik köylerine ağaçlar kesilerek kurulacak taş ocağı projesinin geçim kaynaklarına ve doğaya zarar vereceğini belirtiyor.

Bir dönem AKP'ye yönelik destek açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Sezen Aksu, İkizdere'deki doğa katliamına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aksu açıklamasında, AKP'ye "meşruiyet zemini" hatırlatması yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…

Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir."

AKP'ye desteği nedeniyle tepki çekmişti

Bir dönem AKP iktidarına "yetmez ama evet" diyerek destek açıklamaları yapan Sezen Aksu, Erdoğan'a telefon ederek "açılım" desteği de vermişti.

Bu dönem Çankaya'dan "takdir telefonu" da alan Aksu, AKP'ye verdiği desteği "Birileri bize bu ülkede kalıcı barışı tesis edeceğine ve evrensel hukuk kuralları içinde Türkiye’yi demokratikleştireceğine dair bir söz verdi. Ben de bu vaatlere şans tanıdım" diyerek savunmuştu.