Seyircisiz oynanan maçta arbede çıktı

Çorlu Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında basketbol maçının sonunda arbede çıktı. Pandemi tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maç sonundaki arbede çıkartan taraflara polis biber gazıyla saldırdı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nda Çorlu Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasındaki maçın sonrasında maçı yenik sürdüren konuk ekip sporcuları ile protokol tribününde maçı izleyenler arasında gerginlik yaşandı. Sporcuların tribünde yöneldiği maçın gergin geçen son bölümlerinde tribünden maçı takip eden az sayıdaki kişi polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcularından bazıları maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giderken, tribünlerden atılan bir su şişesi sporculardan birine isabet edince konuk takım sporcuları bu kez tribünlere yönelerek kendilerine küfür edildiğini de öne sürüp tribüne çıkmak istedi.

Polisin doğrudan kendisine biber gazı sıktığını iddia eden Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Barboros Bozkurt olay anına ilişkin görüntüleri göstererek duruma tepkisini dile getirdi. Polis ekipleri ile bir süre daha konuşan konuk takım kafilesi yine polis ekiplerinin kontrolünde salondan ve ilçeden ayrıldı.

Çorlu temsilcisi ligde oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken konuk Mersin temsilcisi 4. maçında 2. yenilgisini almış oldu.