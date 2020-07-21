Seyircisiz maçta tribünde tekme tokat kavga

Antalya’da Titanic Mardan Palace Stadyumu’nda oynanan Ankara Demirspor - Sakaryaspor TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı sonrası protokol tribününde kavga çıktı.

Ankara Demirspor'un galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından Ankara Demirsporlu bir futbolcunun tünele gireceği sırada sarf ettiği iddia edilen sözler üzerine tribündeki Sakaryaspor cephesinden tepki geldi.

Aralarında yöneticilerinde bulunduğu Ankara Demirsporlu ve Sakaryasporlular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Protokol tribününden koltuklar aşağıya fırlatıldı. Kavgayı polis ekipleri kontrol etmeye çalışırken, Ankara Demirspor’dan bazı yöneticiler yumruk ve tokatlı saldırıya uğradı. Kavganın devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri protokol alanına gelerek tarafları ayırdı.