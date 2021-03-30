Seyirci girişi iptal edildi: Ya soru işaretleri? 

Letonya maçına seyirci alımının sağlık gerekçesi ile iptalinden sonra akıllara takılanlar arasında, futbolseverlerin biletlerin satılacağı Passolig’e bu maç için ve önceden yapmış oldukları muhtemel ödemelerin akıbeti ve geri ödemesi ile önümüzdeki futbol takviminin halk sağlığı ile kuracağı ilişkinin öncelikleri var.

TFF, Türkiye ile Letonya arasında oynanacak Dünya Kupası elemesi grup müsabakasına daha önce açıkladığı “stat kapasitesinin yüzde 15’i oranında seyirci alınacak” kararından geri dönüldüğünü aktaran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “seyirci alınmasının uygun bulunmadığını” ve TFF Sağlık Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda “Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır” denildi.

Satışların başlamamasına futbolseverlerden tepki geldi

TFF Sağlık Kurulu kararı öncesinde, bilet sınırlaması çerçevesinde bir kişinin en fazla beş kişiye bilet alabileceği, HES kodu olmadan işlemlerin gerçekleştirilemeyeceği ve bilet fiyatlarının da 25 ve 50 TL olacağı ifade edilmişti. Normal şartlarda maçın oynanacağı 76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na, salgın önlemleri kapsamında kapasitenin yüzde 5’lik kısmı olan 11 bin 514 seyirci alınması kararlaştırılmıştı.

Buraya kadar her şey bir önlem paketi içerisinde, “toplum sağlığı” öncelenerek alınmış bir karara referans verse de henüz iptal kararı alınmadan konuşulanlar, maçın seyircili oynanma kararının devamı durumunda başka bir sorunun da konuşulabileceğini işaret etti.

TFF Sağlık Kurulu’nun aldığı kararın öncesinde saat 15:00 itibariyle bilet satışlarının başlayacağı duyurulmasına rağmen satışların gecikmesi sosyal medyada olay oldu. Birçok futbolsever biletlerin birileri için ayrıldığını, Passo ve TFF’den biletlere ulaşılamayıp, ancak kimi sitelerde satışa başlandığını iddia etti. Bu sebeple futbolseverler, TFF’nin karaborsa için adeta davetiye çıkarttığını söyleyerek, federasyonu suçladı.

Passolig ödenmiş tek maç ücretlerini iade edecek mi?

Bunun yanısıra maç biletleri Passolig üzerinden satışa çıkartılacaktı. TFF’nin yetkilendirdiği kuruluş olan Aktif Bank’ın ağzından söyleyecek olunursa “stadyumdaki yerini alman için” passolig kartın e-bilet kullanım süresinin uzatılması ve karta para yüklemek gerekmekte. Bu koşullar sağlandığında stadyumlara giriş hakkı ve maç bileti satın alma hakkı tanımlanmış oluyor.

Bu haliyle, Letonya maçı için “bilet alma hakkını” kullanacak olan seyircilerin daha önceden kartlarına gerekli ödemeyi yapmış olmaları ve kullanım haklarını da güncellemeleri gerekiyordu. Özetle, milli maçı izlemek için passolig üzerinden satışı yapılacak biletler, sezon başından bu yana, salgın gerekçesi ile yıllık miktarlarını yatırmayan futbolseverlerin yalnızca bu maç için ödeme yapmış olmalarının muhtemel olduğunu işaret ediyor. Ancak bu iptal ile birlikte ödemenin geri alınması da gündeme girmiş oldu.

Tam da bu durumda ve bilet satışları henüz salgın riski nedeniyle iptal edilmemişken, bilet satın almanın koşulunu, kartlarının kullanım sürelerini uzatarak sağlayan futbolseverlerin seyirci alımının iptali ile birlikte yaptıkları ödemelerini geri alıp almayacakları da şimdilik gizemini koruyor.

Geçtiğimiz sene, salgının ilk zamanlarında bir açıklama yaparak, salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen Süper Lig maçları sonrasında ödemeleri 10 iş gününde iade edeceğini açıklayan kurumun, Passolig üzerinden satılacağı açıklanan biletler için yapılan ödemeleri, sahiplerine aktarıp aktarmayacağı konuşulanlar arasında.

Seyirci alımında nasıl bir yol haritası izlenecek?

Bir diğer merak konusu olmayı sürdüren şey ise önümüzdeki süreçte, salgının da hız kazanmasıyla ve artan vakalarla birlikte TFF’nin seyirci alımı konusunda nasıl bir yol izleyeceği.

TFF yaklaşımının iddia edildiği gibi “özerk statüde” olmadığı bilindiğinden, önümüzdeki maç takviminde, Türkiye’de Mayıs ayında oynanması planlanan Azerbaycan, Kuzey İrlanda ile Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası grup eleme resmi maçları olan İtalya, Galler ve 1 Eylül’deki Dünya Kupası eleme maçı Karadağ, sadece futbol açısından değil, salgın açısından da bir sınav teşkil edecek.

Salgının ülkemizdeki yaygınlığı, futbol takımlarında sıklaşan vakalar ve yönetememe sürecinin devamı da hesaba katılacak olursa, önümüzdeki günlerin konuşulan konusunun futbol maç takvimi ve seyircili uygulanması ile halk sağlığı ilişkisi olacağı da öngörülebilir.

Bir diğer sorun ise salgının ülkedeki belirsizliğinin, futbolu stadyumlardan izlemenin de takvimini etkilemesi. Burada salgına ve futbol takvimine dikkat ederken, Passolig ve bilet alım sürecini de iyi takip etmenin önemi artıyor olacak.