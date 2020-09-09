Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Otobüsün arkasından yükselen alevleri fark eden sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

Otobüsteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.