İstanbul Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Otobüsün arkasından yükselen alevleri fark eden sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.
Otobüsteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Haber Merkezi
İstanbul Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Otobüsün arkasından yükselen alevleri fark eden sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.
Otobüsteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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