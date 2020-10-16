Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti açıklandı

Tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz’da 87 yaşında yaşamını yitiren “Huysuz Virjin” karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

Dursunoğlu yeğeni Güliz Buyrukbilen’e evinde yer alan şahsi eşyalarını, yardımcısı Ümit Yazıcı’ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.

Cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı’ndaki mezarının yapımını da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’nın üstlenmesini isteyen Dursunoğlu, vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapmasını istedi.

Dursunoğlu’nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık’ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.