Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmai Bayrak'ın haberine göre; 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.