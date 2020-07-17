Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hürriyet Gazetesi'nden İsmai Bayrak'ın haberine göre; 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi
15 gündür tedavi altında olan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hürriyet Gazetesi'nden İsmai Bayrak'ın haberine göre; 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.