Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Seyfi Dursunoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.

Cenaze namazında Seyfi Dursunoğlu’nun tüm mal varlığını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel bir açıklama yaptı. Yüksel, “Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetinde kadavra olarak kullanılmasına yönelik yazılı bir beyanı yok, sözlü beyanı olmuş olabilir ama yazılı beyanı olmadığı için ailesinin de isteği ile dini vecibeler yerine getirilerek defnedildi” dedi.

Vasiyetin yazıldığı dönemde derneğin avukatlığını yapan Olcay Ekinci Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetinde neler yazdığını basın mensupları ile genel hatları ile paylaştı. Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun temel hatları ile evini, bahçesini ve bankalarda bulunan parası ile toplamda 15 milyon TL’ye yakın bir meblağı derneğe bağışladığını söyledi.

Vasiyeti yerine getirilemedi

Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

KOAH hastasıydı

Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçının doktoru, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” dedi.