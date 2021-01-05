'Sevim koş' Hürriyet'te komşular atışıyor: 'Bundan böyle haddimi aşmayacağım'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'ndan gelen tepkinin ardından bir başka köşe yazısında "Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...” demişti.

Aynı gazetede yazan Ertuğrul Özkök ise, Selvi'nin bu ifadesine yanıt vermiş ve "Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir" demişti.

Dünkü yazısında "Peki gazeteci kamu adına sorular sormaz mı, halkın sesi olmaz mı? Gazeteci yetkiyi okurundan almaz mı? Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım. Ancak üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam. Lütfen o çizgiyi aşmayın" sözleriyle Özkök'e seslenen Selvi'ye yanıt gecikmedi.

Özkök bugünkü köşesinde Selvi'ye şunları söyledi:

"Sevgili köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş: Diyor ki 'Haddini aşma' Mesajı aldım... Söz... Bundan böyle aşmayacağım... Çünkü sevgili arkadaşım...Sen ki arkanda koskoca bir halk... Ben ki köşemde yapayalnız... Sen ki halktan tam yetkiyi almışsın... Ben ki elinde kendi ehliyeti bile olmayan... Sen ki arkanda bir izdiham, dayanmışsın köşemin kapısına... Ben ki 'evde tek başına.

Kazanamam bu savaşı... Kimse 'halkın karşısında' duramaz... Tartışmayı kesiyorum, tartışmayı kesiyorum, yediğim bu meydan dayağı ile kamu meydanından çekilip süklüm püklüm köşeme sığınıyorum... Ve bildiğim, o mütevazı, nazik, beyefendi Abdulkadir Selvi’yi beklemeye başlıyorum"