Sevda Noyan'dan savunma: 'Nüktedan' bir yanıt verdim

Bir televizyon programındaki “15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır” sözleri nedeniyle “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan bugün hâkim karşısına çıkarak kendini ‘savundu’.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katıldı. Müşteki avukat Enes Kabadayı ise duruşmada hazır bulunmadı.

“Disleksi hastasıyım' konuşmam yarım kaldı

Noyan, programın sunucu Esra Elönü’nün 15 Temmuz darbe girişimine dair “Bir daha böyle bir şey yaşansa” ilişkin sorusu üzerine “Nüktedan” bir yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Disleksi hastasıyım yani düşüncem ile ifadem birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu da bunu açmam için herhangi bir soru sormadı. Sadece iddianamedeki bir cümle alınarak eşimin geçmişi de ortaya konularak bizi çok ciddi şekilde mağdur edip tehdit ettiler. Telefonlarım çalmaya başladı. Instagram’ım hacklendi. Bunun üzerine emniyetten bana koruma tahsis edildi… Medyada bu husus köpürtüldü. Ciddi mağduriyetime neden oldu.”

Noyan, “Bu sözleri halk arasında korku panik yaratmak amacıyla söylemedim. Üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Söylediğim sözlerde suç unsuru yoktur. Beraatimi isterim” ifadelerini kullandı.

Hakimin hakkında ceza verilecek olursa ertelenmesini ister misin sorusuna, Noyan “evet” diye yanıt verdi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.