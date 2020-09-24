Sevda Noyan'a 'Atatürk'e hakaret'ten takipsizlik kararı

Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013 tarihinde Twitter'da yaptığı paylaşımda Atatürk'e alenen hakaret ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Noyan'ın 10 Kasım 2013'te sosyal medya hesabından, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." şeklinde yaptığı paylaşımın ardından 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda, yapılan dosya incelemesinde, suç duyurusuna konu olan eylemlerin, şüphelinin üzerine isnat edilen suçun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.