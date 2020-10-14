Bir televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" açıklamalarında bulunan Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Avukat Çağrı Ayhan Şenel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Sevda Noyan hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcı da Noyan hakkında İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı soruşturma kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını belirtti. Savcı, suçta ve cezada teklik ilkesi gereği mükerrer kayda alınan soruşturma dosyası yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.