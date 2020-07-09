Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Von-soon, ölü bulundu. Perşembe günü erken saatlerden itibaren kendisinden haber alınmayan Park'ın kızı, babasının kayıp olduğunu bildirmek için polisle temasa geçti. Seul Belediyesi'nden bir yetkilinin açıklamasına göre, belediye başkanı işe gelmedi ve planlanan tüm toplantılarını iptal etti.

Günün erken saatlerinde polis, belediye başkanının öldüğü iddialarını reddetmiş ve onu aramaya devam ettiğini açıklamıştı.

Polis uzun bir aramanın ardından belediye başkanının cesedini Sukjeongmun tarihi kapılarının yakınında buldu. Konuya dair ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.