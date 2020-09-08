Setlerde salgın var: Covid-19 vakalarına rağmen çekimler durdurulmadı

Geçtiğimiz ay TİMS&B'nin BluTV için hazırladığı bir yapımda sette çalışan makyözün testi pozitif çıkmış, yine BluTV için hazırlanan "Saygı" dizisinin setinde görülen vakaların ardından set çekimlere 14 günlük ara vermişti.

Bu ay ise ülkemizde de salgının hızının artmasıyla birlikte setlerde de buna paralel bir artış görülmeye başlandı. ES FİLM'in TRT için hazırladığı "Mavera" adlı mini dizinin set ekibinde bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdurulmadan devam edildiği için 4 kişide daha Covid-19 görüldü.

AY Yapım'ın Netflix için hazırladığı "AŞK 101" adlı dizinin setinde de 7 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Buna rağmen setin devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Vakalar gizlenmeye çalışılıyor

Bir setten diğerine sıçrama ihtimali olan vakalar nedeniyle de setlerde tedirginlik artıyor. "AŞK 101"in oyuncularından 3 tanesinde de virüs tespit edildi. 2 oyuncu aynı zamanda başka setlerde de çalışmaya başladıklarında yapılan testlerde pozitif oldukları ortaya çıktı. "AŞK 101" oyuncularından biri AY Yapım'ın yapımcılığındaki "Çukur" dizisinin setinde çalışmaya başladığında testinin pozitif çıktığı ve bir diğerinin ise Kanal D’de ekrana gelen "Yeni Hayat" dizisinin setinde çalışmaya başladığında testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bütün bu vakalar birkaç gün içinde ortaya çıkan vakalar olsa da, set emekçilerinden bazı yapımların setlerde ortaya çıkan bu durumu gizlemeye çalıştığına dair bilgiler de geliyor. Maske ve dezenfektan önleminin dahi alınmadığı setlerde set emekçilerinin sağlığı hiçe sayılmaya devam ediyor.

Şimdilik kimi setler kısa süreli "repo"larla test sonuçlarını beklemeye başlasalar da yapımcıların genel eğilimi setlerde önlemleri göz ardı ederek hız kesmeden devam etmek yönünde görünüyor. Meslek birlikleri ve çalışanlar tarafından Bakanlığa konunun takibi adına başvurular yapılmasına rağmen henüz Bakanlık tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmış da değil.