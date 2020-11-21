SETA 'çocuk savaşçılar' raporunu anında kaldırdı

Adını "Suriye Milli Ordusu" olarak değiştiren "Özgür Suriye Ordusu" adlı cihatçı çeteye ilişkin önceki gün dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı.

AKP destekli ÖSO'ya ilişkin raporu hazırlayan kuruluş İbrahim Kalın'ın kurucu başkanı olduğu, bir dönem Fahrettin Altun'un da yöneticiliğini yaptığı SETA oldu.

Ömer Özkızılcık tarafından kaleme alınan raporun, 1551 cihatçıyla internet üzerinden yapılan anket verileri kullanılarak hazırlandığı belirtildi.

Rapor, ÖSO saflarında çok sayıda çocuk savaşçı olduğunu ortaya koyarken, bu bilginin gündeme gelmesi sonrası rapor hızlıca yayından kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan SETA yetkilileri, raporun internet sayfalarından “editoryal tasarruf” gerekçesiyle silindiğini belirtirken konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

Raporda yer alan bilgiler, cihatçı çetede yer alanların en az yüzde 4'ünün çocuk olduğunu gösteriyordu.