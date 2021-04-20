Seslerini duyurup haklarını aldılar: Piktes öğretmenlerine randevu verilmeye başlandı

Eğitim emekçilerinin aşılanma süreci başladığından bu yana sürecin sağlıklı ilerlemediğini gelen bilgilerle görmüş olduk.

Başlangıçta köy öğretmenleri ile başlayan aşılama, sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine, özel eğitim öğretmenlerine, ilkokulda çalışan branş öğretmenlerine yapılacaktı. Ancak okul öncesi ve ilkokul kademelerinde çalışan idareciler, rehber öğretmenlerine ve piktes öğretmenlerine sistem açılmadı. Ertesi günlerde artan tepkiler sonucunda idarecilere ve rehber öğretmenlere de sistem açılırken Piktes öğretmenlerinde durum değişmemişti.

soL'a ulaşan Piktes öğretmenleri hem kendilerine aşı randevusu verilmediğini hem de sağlıklı bilgi alamadıklarını söylemişlerdi.

MEB’e ve bağlı oldukları sendikaya ulaşamayan öğretmenler sürecin takipçisi olmayı bırakmadılar. Dün bu öğretmenlerin durumunu aktaran haber soL'da yayınlandı. Aynı anda öğretmenler sosyal medya kampanyası yaptılar. Böylece birkaç saat sonra, dün akşam saatlerinde Piktes öğretmenlerine de aşı randevusu açıldı.

PIKTES öğretmenleri kimdir?

PICTES ve PIKTES II projelerinde çalıştırılan öğretmenler, KPSS ve mülakat puanı üstünlüğü esasına dayalı atamaları yapılan, sözleşmeli öğretmenlerle aynı şartlarda atanmış ve güvenlik soruşturmaları yapılmış geçici süreli öğretmenler...

Proje faaliyetlerinden Türkçe dil eğitimi, Arapça dil eğitimi, telafi eğitimi ve rehberlik, danışmanlık hizmetlerini yürüten, sayıları 4 bin civarında olan Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" yapılmış, özlük hakları bakımından işçi kanununa, disiplin bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre işlem yapılıyor.

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında hizmet içi eğitim verilerek, alanında donanımlı hâlde, Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak yaşadıkları 23 ilde 2 yıl bilfiil çalışarak projenin birinci fazı olan PICTES'i başarıyla tamamlayan öğretmenler, projenin ikinci fazı olan PIKTES’te ise 26 ilde hâlen görev yapmakta.

TÖMER başta olmak üzere yabancılara dil öğretimine dair sertifikalı eğitimler alıp akabinde 4 yıldır yabancı uyruklu öğrencilere dil eğitimi ve rehberlik hizmeti sunarak tecrübe kazanan öğretmenler uyum sınıfları kapsamında da yabancı uyruklu öğrencilere dil ve entegrasyon eğitimi veriyorlar.