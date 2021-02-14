SES Diyarbakır: Sağlıkçılara verilen yemekten böcek çıktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçılara verilen yemeğin içinden böcek çıktığını duyurdu.

SES Diyarbakır Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dün Gazi Yaşargil EAH’nde verilen yemekte böcek görüldü. Sağlık emekçilerine reva görülen yemek bu maalesef. Direk valiliğin oluruyla özelleştirilen yemekhane için rant ve talan gözetilmiştir sadece. Yemekler kalitesiz, çeşitlilik yok ve porsiyon az, ama rant çok" denildi.