SES Ankara Şubesi'nin anmasına polis engeli

SES Ankara Şubesi'nin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak için düzenlemek istediği alkışlı eylemine polis müdahale etti.

Haber Merkezi

SES Ankara Şubesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak üzere alkışlı eylem düzenlemek istedi.

Ankara'da düzenlenmesi planlanan eylem, polis engeline takıldı.