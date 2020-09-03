SES Ankara Şubesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak üzere alkışlı eylem düzenlemek istedi.
Ankara'da düzenlenmesi planlanan eylem, polis engeline takıldı.
SES Ankara Şubesi'nin anmasına polis engeli
SES Ankara Şubesi'nin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak için düzenlemek istediği alkışlı eylemine polis müdahale etti.
Haber Merkezi
SES Ankara Şubesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak üzere alkışlı eylem düzenlemek istedi.
Ankara'da düzenlenmesi planlanan eylem, polis engeline takıldı.